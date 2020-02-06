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09:17 (мск), источник: Интерфакс

Brent подорожала до $56,4 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Котировки нефти продолжают уверенно расти, несмотря на данные о росте запасов в США, на ожиданиях о решении по сделке ОПЕК+.

ЦБ: $ 63.1742   -0.26 € 69.7443   -0.38 ММВБ: $ 62.7700   -0.10 € 69.0300   -0.15
Источник: AP 2020

К 8:14 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,11 (на 2,01%), до $56,39 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,32 (на 2,45%), до $55,28 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,27 (на 2,50%), до $52,02 за баррель. В среду WTI подорожала на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день у $50,75 за баррель.

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Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Комитет собрался на внеплановое заседание из-за обвала цен на нефть, вызванного вспышкой коронавируса в Китае.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза — Россия и Саудовская Аравия.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, запасы бензина сократились на 91 000 баррелей, дистиллятов — на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти — на 3 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 2,3% — до 408,1 юаня за баррель.

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