09:17 (мск), источник: Интерфакс
Brent подорожала до $56,4 за баррель
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Котировки нефти продолжают уверенно расти, несмотря на данные о росте запасов в США, на ожиданиях о решении по сделке ОПЕК+.
К 8:14 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,11 (на 2,01%), до $56,39 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,32 (на 2,45%), до $55,28 за баррель.
Мартовские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на
Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Комитет собрался на внеплановое заседание
После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, запасы бензина сократились на 91 000 баррелей, дистиллятов — на 1,512 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти — на 3 млн баррелей.
Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 2,3% — до 408,1 юаня за баррель.