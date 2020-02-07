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13:35 (мск), источник: Ведомости

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировало большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

Источник: Reuters

Экономисты ждали снижения ставки из-за продолжающегося замедления инфляции. В январе она составила 0,4%, в годовом выражении замедлилась с декабрьских 3% до 2,4%, сообщил Росстат 6 февраля.

В пользу неизменности ставки на февральском заседании говорило скопление нетипичных для экономики и политики факторов, масштаб и эффект которых на экономику пока не оценен: началась массовая эпидемия коронавируса, сменилось российское правительство, Владимир Путин предложил меры социальной поддержки, которые подразумевают дополнительные расходы бюджета. Кроме того, 5 февраля ЦБ и первый вице-премьер Андрей Белоусов объявили о создании совместной рабочей группы — механизма консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. По заверениям ЦБ и мнению экономистов, опрошенных «Ведомостями», новый орган не должен повлиять на независимость Центробанка.

Светлана Ястребова, Александра Чунова

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