Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Цены на медицинские маски в России взлетели почти на 500 процентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала российские регионы, где цены на медицинские маски взлетели сильнее всего. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 03:53 MSK, 07.02
30 877Инфицировано
636Скончалось
1 499Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Многократное увеличение стоимости выявлено в 68 субъектах страны (из 85). «Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485 процентов), в Тамбовской области (на 431 процент)», — сообщили в ФАС. Кроме того, в Ингушетии маски подорожали на 400 процентов, в Нижегородской области — на 374, а в Мурманской и Московской областях на 354 и 305 процентов соответственно. В ведомстве объяснили, что подорожание в основном связано с ростом закупочных цен. Для отслеживания ситуации в ФАС создадут оперативный штаб.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Спрос на средства защиты резко вырос в связи с распространением неизвестного ранее коронавируса, который вызывает пневмонию. Некоторые поставщики уже объявили о дефиците масок. Цены растут несмотря на предупреждение Владимира Путина, который призвал лишать лицензий аптеки, взвинчивающие ценник.

В Минпромторге объявили, что принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить дефицит. «В аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны», — рассказал ТАСС глава министерства Денис Мантуров. Также он добавил, что Россия направит в Китай два миллиона масок в качестве гуманитарной помощи.

По данным на 7 февраля, число заразившихся вирусом превысило 31 тысячу, несколько сотен человек погибли, а 1382 пациентов удалось вылечить. Большинство инфицированных находятся в Китае, первая вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Помимо КНР, случаи заражения отмечены более чем в 20 странах, в том числе в России.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Как китайские города борются с коронавирусом: если вы сядете в автобус без маски, вас высадят и выпишут штраф
Во время загрузки произошла ошибка.
15:14 (мск)© Ньюстюб
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV (данные на 07.02.2020, 19:00 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Как США готовятся к репетиции войны с Россией. Фото
Тело младенца сдали в переработку мусора в российском городе
Ученые назвали вероятного промежуточного хозяина коронавируса
Хабаровский поселок замуровало льдом
Бой 6-й роты в Аргунском ущелье увековечили в монетах
Дерипаска назвал действия ЦБ «подножкой» правительству Мишустина
Врач-сомнолог рассказал, сколько можно спать днем
СМИ: депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью
Орангутанг протянул руку помощи человеку в реке
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вещи, которые Вам приятны. 204
Совет нужен -- 172
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 143
Вспомним чему учили в автошколе? 132
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Первое поручение Мишустина во благо пенсионеров
Мишустин удивил народ обращением
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь