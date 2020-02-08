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02:16 (мск), источник: Известия

Fitch сохранило рейтинг России с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе от 7 февраля.

Источник: Reuters

BBB означает хорошую кредитоспособность и низкие ожидания по кредитным рискам. Кроме того, он указывает на способность государства своевременно погашать финансовые обязательства.

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Агентство отметило, что рейтинг отражает надежную и последовательную политику РФ, направленную на улучшение макроэкономической стабильности и устойчивости к потрясениям.

Кроме того, отмечается низкий уровень внешнего долга России и увеличение госбюджета. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента остался на уровне F2. Аналитики указали на сохранение рисков из-за геополитической напряженности в мире и угрозы новых санкций.

Fitch полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, сбалансированный подход к налогово-бюджетной стратегии и обменному курсу повысят устойчивость к внешним потрясениям и снизят зависимость от цен на нефть.

24 января международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало отчет о ПАО «НК «Роснефть», согласно которому кредитный рейтинг компании сохранился на уровне Baa3 со стабильным прогнозом в соответствии с рейтингом РФ.

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