02:16 (мск), источник: Известия
Fitch сохранило рейтинг России с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается в
BBB означает хорошую кредитоспособность и низкие ожидания по кредитным рискам. Кроме того, он указывает на способность государства своевременно погашать финансовые обязательства.
Агентство отметило, что рейтинг отражает надежную и последовательную политику РФ, направленную на улучшение макроэкономической стабильности и устойчивости к потрясениям.
Кроме того, отмечается низкий уровень внешнего долга России и увеличение госбюджета. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента остался на уровне F2. Аналитики указали на сохранение рисков
Fitch полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, сбалансированный подход к
24 января международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало отчет о ПАО «НК «Роснефть», согласно которому кредитный рейтинг компании сохранился на уровне Baa3 со стабильным прогнозом в соответствии с рейтингом РФ.