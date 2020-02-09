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15:49 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы ожидают строительства 5,5 млн кв. м жилья на новых территориях до 2023 года

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, за три года также появится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Источник: Агентство «Москва»

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 9 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы прогнозируют строительство жилья на присоединенных в 2012 году так называемых новых территориях в 2020—2022 годах в объеме 5,5 млн кв. м. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил в воскресенье руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, который принимает участие в World Urban Forum в Абу-Даби (ОАЭ).

«За три ближайших года мы ожидаем строительство жилья в объеме 5,5 млн кв. м. В 2019 году было введено 1,7 млн кв. м. Плюс к этому за три года появится примерно 3 млн кв. м коммерческой недвижимости», — сказал он.

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Он также добавил, что не видит рисков снижения строительства жилья в условиях ужесточения правил работы на рынке в виде проектного финансирования (законодательная норма, при которой средства дольщиков хранятся на банковских эскроу-счетах, а строительство ведется на кредиты).

Жидкин пояснил, что 90% застройки многоквартирных домов в Новой Москве ведут крупные застройщики: А101, «Абсолют», «МИЦ», «ПИК». «У них с эскроу-счетами все нормально. В частности, МИЦ полностью все свои проекты “завернула” в эскроу-счета, и другие крупные компании — в той части, которая необходима», — сказал он.

«Мы не видим рисков снижения [строительства], видим превышение (годового объема ввода по отношению к предыдущему году — прим. ТАСС). При этом мы хотим, чтобы это превышение не возрастало ежегодно более, чем на 10%: для нас первостепенно параллельно со строительством жилья создание мест приложения труда», — отметил глава департамента.

По его словам, при этом малоэтажное жилье, которое активно распространено в Новой Москве, — коттеджи и таунхаусы — не подпадают под новые нормативы и реализуются по другим механизмам.

За 2012−2019 годы существования новых территорий столицы в составе города было построено 18,5 млн кв. м, включая 13,3 млн кв. м жилья. При этом количество рабочих мест выросло втрое: с 82 тыс. в 2012 году до 255 тыс. (с учетом Сколково) в 2019 году.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва впервые в этом году принимает в нем участие.

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