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17:20 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Такие договоренности были достигнуты на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Источник: AP 2020

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — приводит слова Крутого «БелТА».

Вице-премьер отметил, что именно этого Белоруссия и добивалась. «Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — подчеркнул он.

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Путин согласился с позицией белорусской стороны по этому вопросу, продолжил Крутой. Более того, президент России, по его словам, пообещал Минску всяческое содействие в работе с российскими добывающими компаниями.

Кроме того, Путин пообещал снять для Белоруссии некоторые ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти», добавил вице-премьер. Российские нефтедобывающие компании рассматривали белорусский рынок как экспортный. Именно с этим были связаны определенные ограничения, установленные для всех экспортных рынков и поставок указом президента.

«На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через “Транснефть” как агента», — пояснил Крутой.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 7 февраля в Сочи. На них также было решено, что Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года. В 2019 г. стоимость российского газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кубометров.

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