17:20 (мск), источник: Ведомости
Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый
«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — приводит слова Крутого «БелТА».
Путин согласился с позицией белорусской стороны по этому вопросу, продолжил Крутой. Более того, президент России, по его словам, пообещал Минску всяческое содействие в работе с российскими добывающими компаниями.
Кроме того, Путин пообещал снять для Белоруссии некоторые ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти», добавил
«На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через “Транснефть” как агента», — пояснил Крутой.
Переговоры Путина и Лукашенко прошли 7 февраля в Сочи. На них также было решено, что Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года. В 2019 г. стоимость российского газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кубометров.