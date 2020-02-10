02:02 (мск), источник: ТАСС
Предприятия Китая возобновляют работу после продленных каникул
ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/ — Большинство предприятий и компаний Китая в понедельник возобновляют работу после продленных
Возвращение сотен миллионов сотрудников на рабочие места может привести к новым виткам распространения коронавируса, однако каждый день простоя второй экономики мира грозит многомиллиардными потерями.
Как ранее заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, «самый простой, эффективный и дешевый способ побороть эпидемию — попросить всех жителей страны две недели просто посидеть дома, а в случае появления первых симптомов заболевания — обратиться к врачу».
Такая простая методика, по его мнению, позволила бы в кратчайший срок выявить большинство инфицированных, после чего вспышка заболевания пошла бы на спад. И, как видно, руководство партии и страны прислушалось к данному совету.
В условиях стремительного роста числа заболевших пневмонией власти сдвигали окончание новогодних каникул дважды — сначала с 31 января на 3 февраля, а затем на 10 февраля. Однако радости от дополнительных выходных дней у жителей не было:
Однако дальше простаивать китайская экономика не может — это приведет к сбоям в технологических цепочках и поставках как внутри страны, так и в мировой экономике, которая в значительной степени зависима от производимого в КНР сырья, комплектующих и готовой к реализации продукции.
Несмотря на то, что последствия от вспышки коронавируса для экономики Китая просчитывать еще рано, ряд рейтинговых агентств уже понизили свои прогнозы в отношении ВВП Китая на 2020 год.
Первым о том, что вспышка пневмонии приведет к замедлению экономической активности в провинции Хубэй и сильно ударит по всему Китаю, заявило агентство Moody’s. Вслед за ним S&P Global Ratings и инвестиционный банк Goldman Sachs («Голдман Сакс») понизили свои прогнозы по росту китайской экономики в 2020 году до около 5%.
Однако
Для примера можно взять хотя бы один из секторов экономики — автомобильную отрасль. Концерн Hyundai Motor уже заявил, что ему с 7 февраля пришлось приостановить работу своих заводов в Южной Корее
Tesla заявила о том, что будет вынуждена отложить планы по наращиванию производства на своем новом заводе в Шанхае, а также отложит выпуск Model 3. Toyota отсрочила перезапуск своих 12 фабрик в Китае с 9 на 16 февраля. Заводы BMW и Volkswagen в КНР возобновят работу только 17 февраля.
При этом большие опасения у аналитиков вызывает человеческий фактор — многие сотрудники могут просто не выйти на работу:
Еще одним «ящиком Пандоры» являются меры правительства по борьбе с коронавирусом: власти уже дали указание работодателям обеспечить максимальную безопасность людей в условиях распространения пневмонии, проводить регулярные медицинские осмотры на первичные симптомы заболевания, а также выплачивать сотрудникам особые пособия в случае инфицирования и попадания в карантин.
При этом нарушение предписаний грозит очень серьезными последствиями: как сообщило ранее издание «Никкей эйжн ревью», власти города Шэньчжэнь не разрешили заводу Foxconn — крупнейшему сборщику продукции Apple — возобновить работу 10 февраля.
После этого компания сообщила, что возобновит работу заводов согласно указаниям правительства провинции Гуандун.
Ряд регионов приняли решение и вовсе продлить каникулы в целях карантина. Это касается изначального очага пневмонии — провинции Хубэй, — где работа предприятий возобновится не ранее 14 февраля.
Некоторые регионы, в том числе провинции Сычуань и Хайнань, предложили предприятиям самостоятельно принять решение о возобновлении работы, а другие до сих пор не обозначили сроки окончания каникул, среди них — мегаполис Тяньцзинь.
Многие китайские компании предлагают сотрудникам первое время не приходить в офис и по возможности работать из дома. Однако рабочим на заводах и фабриках в Китае такой вариант предложить нельзя. Спад экономической активности ведет к снижению доходов населения, а десяткам миллионов жителей Китая надо регулярно платить ипотеку, выплачивать другие кредиты, да и просто оплачивать бытовые расходы.
В этих условиях откладывать возобновление работы компаний, несмотря на вспышку пневмонии, было нельзя.
Для нормальной работы китайской экономике нужно будет прогреться, а на это потребуется время.