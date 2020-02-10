10:42 (мск), источник: Известия
Военторт: орденоносцы получат льготы в продуктовых магазинах
Кавалеры государственных наград смогут сэкономить на покупках.
Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%. При считывании армейских зарплатных карт со специальным штрихкодом на кассе автоматически отобразится дисконт. Пока в пилотном проекте участвуют Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». В дальнейшем список банков и ритейлеров будет расширен. В частности, по информации источников «Известий», военное ведомство уже ведет переговоры с Х-5 Retail Group. Прорабатывает вопрос участия в проекте и Газпромбанк, заявили изданию в финансовой организации.
Скидки предоставят в рамках программы для военнослужащих — участников зарплатного проекта Промсвязьбанка, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Первые ритейлеры выбраны не случайно. Магазины сети «Армия России» — единственный официальный продавец форменной военной одежды, снаряжения и аксессуаров. В «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу в отдаленных гарнизонах. Для них это зачастую единственная торговая точка, где можно приобрести продукты и промтовары.
Программа лояльности Промсвязьбанка разделена на три категории. В первую входят военнослужащие, имеющие звание Героя Российской Федерации, а также награжденные орденами «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством». Для них предусмотрена скидка 20% в магазинах «Армия России» и 5% в сети «Военторг».
Во вторую категорию попали награжденные орденами «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», знаком отличия «Георгиевский крест». Они получат скидки по 15 и 4% соответственно.
В третьей категории — награжденные орденами «Почета», «Дружбы», знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших». Они могут рассчитывать на скидку в 10% в магазинах «Армия России» и 3% в сети «Военторг».
Обладатели наград смогут получить дополнительные карты банков — участников зарплатного проекта со штрихкодами. При его считывании на кассе автоматически отобразится дисконт. Карты можно оформить в территориальных отделениях Промсвязьбанка, филиалы которого, как правило, расположены в местах постоянной дислокации воинских частей.
Льготная программа станет хорошим подспорьем семейному бюджету военнослужащего, имеющего ордена и медали, считает профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев:
Важно, что военное ведомство монетизирует награды. В том, что они имеют не только моральное, но и денежное содержание, нет ничего плохого. Это создает дополнительную мотивацию для добросовестной службы. Материальные льготы получали в свое время Герои СССР. И это делали не случайно. Такой подход повышал не только престиж воинской службы, но и статус обладателя награды в обществе.
Пока новация носит экспериментальный характер. Ожидается, что в дальнейшем список ритейлеров, которые захотят сотрудничать с Минобороны, увеличится. В частности, военное ведомство уже ведет переговоры с X5 Retail Group, отметили источники «Известий» в Минобороны.
— С мая прошлого года «Карусель» (магазины входят в X5 Retail Group. — «Известия») включила награжденных орденами военнослужащих в список тех, кто имеет возможность оформить социальную карту лояльности торговой сети, — рассказала «Известиям» представитель Х-5 Retail Group. — Она дает скидку 5% на ассортимент гипермаркетов в будние дни с 8:00 до 13:00 дополнительно к стандартным возможностям программы лояльности «Карусели».
Эту карту можно оформить бесплатно на стойке информации магазина, предъявив удостоверение о представлении к награде и СНИЛС, отметил представитель Х-5 Retail Group.
Специальные зарплатные карты со скидками для орденоносцев, помимо Промсвязьбанка, могут выпустить Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ, сообщили источники в отрасли. В Газпромбанке «Известиям» рассказали, что проект по данной тематике находится в проработке, но подробности будут известны позже. В Сбербанке и ВТБ на запрос пока не ответили.
Выгоду от новых карт получат все стороны: и военнослужащие, и банки, и продавцы, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
— Сейчас потребители стараются на всем экономить, рост оборота сетей розничной торговли чуть выше показателей инфляции, — рассказал он «Известиям». — В такой ситуации ритейлеры бьются за покупателя. Переманить его у конкурентов — один из немногих в настоящее время способов повысить свою прибыль. Новая программа скидок, безусловно, послужит реализации этой цели.
Банки с помощью новой карты также смогут повысить лояльность своих покупателей, показав, что у них есть уникальные услуги. И в будущем клиент, скорее всего, возьмет кредит именно у них, а не у конкурентов, отметил эксперт.
Военнослужащие получат дополнительные бонусы, которые, что важно, их ни к чему не обязывают, добавил Андрей Карпов.
В последние годы они уже получили ряд льгот. Минобороны разрешило контрактникам отдыхать в ведомственных санаториях. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики. Причем те, кому положена реабилитация после полученного на службе ранения или заболевания, смогут сделать это бесплатно.
Для контрактников также ввели обязательную ежегодную диспансеризацию. Это будет еще одна важная льгота наравне с бесплатным проездом к месту службы и санаторным лечением. Обычные граждане имеют возможность проходить такой медосмотр раз в три года.