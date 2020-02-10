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06:07 (мск), источник: Известия

Масковое слово: премьер поручил создать резерв от коронавируса

Ведомства рассчитают, сколько средств защиты понадобится россиянам.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 09.02
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Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»). В частности, перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения. Наличие плана создания запаса подтвердил «Известиям» собеседник в Росрезерве.

Срок истек

Согласно протоколу оперативного заседания правительства, прошедшего 3 февраля, Роспотребнадзору поручено сформировать предложения по запасам масок для накопления в фондах государственного материального резерва. Росрезерв, Минпромторг и Минфин должны были совместно оценить, как много и каких именно средств индивидуальной защиты следует закупить и на какую сумму. Срок исполнения поручений истек 7 февраля.

«Известия» обратились в упомянутые госструктуры с просьбой прокомментировать эту работу. В Роспотребнадзоре порекомендовали обратиться в правительство. В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их.

Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса.

В Минфине от комментариев отказались.

Дайте отпор вирусу
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия способна нарастить производство масок почти втрое — до 900 млн штук в год, а после спада ажиотажа возможные излишки у производителей выкупит Росрезерв. По его словам, на данный момент эту продукцию производят 20 российских предприятий, на фоне ситуации с коронавирусом они уже увеличили выпуск.

В аппарате зампредседателя правительства Татьяны Голиковой (ей поручено курировать развитие ситуации с коронавирусом) сообщили, что предложения получены и анализируются.

— Ситуация по маскам находится на контроле, но пока озвучить нечего, — заявила «Известиям» представитель вице-премьера.

В пресс-службе правительства поручение не прокомментировали.

Создание стратегического запаса масок — вполне разумная инициатива, согласился член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Однако, по его мнению, не обходится и без излишнего ажиотажа. Тем более что ношение маски не дает 100-процентной гарантии от вируса.
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В СССР существовал Госкомрезерв, который создавал необходимые запасы для всей страны, напомнил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Тогда маски были одной из обязательных позиций, и это никого не удивляло. Более того, если принять во внимание, что сегодня на фоне новостей о коронавирусе медицинские маски в аптеках подорожали в несколько раз, инициатива правительства совершенно своевременна, отметил эксперт.

Хоть маски стоят и недорого, организация, которая получит заказ на их производство в колоссальном объеме, — а на каждого из 146 млн россиян нужно зарезервировать хотя бы одну единицу, — получит неплохие доходы, предположил Георгий Остапкович.

На фоне новостей о распространении коронавируса резко подскочил спрос на маски в российских аптеках. Ранее «Известия» сообщали, что продажи средств защиты выросли в 13 раз только за последнюю неделю января.

Изделия почти исчезли из аптек, а в интернет-магазинах остались только дорогие маски и цены на них растут.

Ситуация осложнялась тем, что половина средств защиты поступает в РФ из Китая, где в них сейчас крайне нуждаются, к тому же из-за эпидемии закрываются каналы экспорта. Наши производители получают крупные заказы из КНР, превышающие их возможности, и вынуждены незапланированно увеличивать объемы под внутренний спрос.

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На проблему спекуляций на продажах масок обратил внимание президент. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее доложила Владимиру Путину, что в некоторых аптеках цены на изделия выросли до 70−100 рублей. Президент в ответ предложил лишать лицензии и закрывать аптеки, пытающиеся извлечь дополнительную прибыль на фоне распространения инфекции.

ФАС 7 февраля представила в правительство доклад о ситуации с запасами и ценами на медицинские маски в российских аптеках. Антимонопольщики выявили многократное завышение розничных цен на изделия в 68 регионах. Наибольший рост на отдельные наименования зафиксирован в Ивановской области (на 485%), Тамбовской (на 431%), Республике Ингушетия (на 400%), Воронежской области (на 400%), Нижегородской (на 374%), Мурманской (на 354%) и Московской (на 305%), следует из документа антимонопольного органа.

Однако вина лежит не столько на розничных сетях, сколько на их поставщиках. По данным ФАС, наибольший рост оптовых цен зафиксирован в Республике Адыгея (на 1567%), в Республике Дагестан (650%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597%), Нижегородской области (на 567%), Москве и Московской области (на 522%).

Чудо исцеления

На 9 февраля число зараженных новым коронавирусом в мире возросло до 33 738 человек, 811 больных скончались, сообщает российское посольство в Китае со ссылкой на официальные данные властей КНР.

По сведениям госкомитета страны по вопросам здравоохранения, 6188 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается, что под медицинским наблюдением находится около 190 тыс. человек.

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Счетчик китайского издания South China Morning Post в воскресенье вечером сообщил о 37 566 случаях по всему миру. 37 198 из них зарегистрированы на материковой территории Китая, 29 — в Гонконге, 10 — в Макао и 18 — Тайване, еще 233 — в других странах Азии.

Эксперты полагают, что официальные цифры могут быть заниженными. Ученый Мануэль Баттегай из Университета Базеля уверен, что учтены далеко не все случаи, когда болезнь проходит в легкой форме.

По официальным данным, 2649 человек были выписаны из больниц. В числе излечившихся — 24-летняя медсестра Жиа На из города Ухань, пишет Global Times. По ее словам, она предпочла лечиться дома самостоятельно, потому что местные больницы переполнены. При этом заболевание у девушки проходило в легкой форме.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в феврале отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных уменьшилось. 23 января пик этого показателя достигал 46%, затем последовал спад. К 1 февраля уровень снизился до 17,8%, а на 7-е — до 10,2%.

Несмотря на замедление темпов распространения заболевания, до окончательной победы над эпидемией, по мнению экспертов, еще далеко.

Специалисты из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней прогнозируют новую вспышку во второй половине февраля. Они предполагают, что на пике заболеет около 5% жителей Уханя, то есть примерно 500 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России не зарегистрировано новых случаев заболевания новым типом коронавируса. Состояние здоровья выявленных ранее двух граждан КНР с инфекцией оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве добавили, что для помощи в борьбе с распространением коронавируса в страны Евросоюза и СНГ на безвозмездной основе переданы средства лабораторной диагностики 2019-nCoV, разработанные центром «Вектор».

Российская гуманитарная помощь прибыла в Китай 9 февраля. Самолет Ил-76 МЧС России доставил 183 кубометра гуманитарного груза — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Справиться с настигшей КНР бедой помогает китайский актер Джеки Чан. Он заявил о готовности заплатить 1 млн юаней создателю вакцины от коронавируса. Помимо этого актер жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски.

Дмитрий Гринкевич, Екатерина Виноградова, Екатерина Ясакова, Елена Сидоренко

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