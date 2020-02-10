Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
11:05 (мск), источник: Ведомости

Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Члены правительства не должны давать необдуманных обещаний о выделении денег из резервного фонда, а ситуация, когда в конце года часть бюджета остается неизрасходованной, недопустима, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"

Он поручил руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко проанализировать причины остатков законтрактованных расходов 2019 г. с «соответствующими жёсткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».

Читайте также
Почти все шло не по плану

Согласно предварительной оценке исполнения бюджета, которую Минфин опубликовал в начале января, ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб.

Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%). О том, что правительство не успеет потратить более 1 трлн руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По мнению Мишустина, слабое кассовое исполнение бюджета — это результат неэффективного планирования или низкого качества управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.

Алексей Кудрин о целесообразности общественного контроля над давлением класса чиновников на экономику
Во время загрузки произошла ошибка.
6 февраля© Ньюстюб
 «Оскара» за лучший фильм впервые выиграла картина не на английском языке
Триумф «Паразитов» и первая победа Брэда Питта. Итоги премии «Оскар» в 2020 году
На круизном лайнере в Японии нашли 130 зараженных коронавирусом
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию
Эксперты раскрыли мошеннические схемы при приеме на работу
Китайские власти заявили о вспышке птичьего гриппа
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Обмен фальшивых купюр на настоящие обошелся банку почти в 3 млн
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 188
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 141
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Первое поручение Мишустина во благо пенсионеров
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Новости партнеров
Марс снова открылся ученым: что было обнаружено
Асмус превзошла Памелу Андерсон
"Голливудская" фотосессия Поклонской: полная версия
Соловьев объяснил, почему не выступит на передаче у Дудя
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь