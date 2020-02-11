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01:48 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» оценил потерянные в Крыму активы

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. «Нафтогаз Украины» в течение февраля передаст в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму, она близка к 8 миллиардам долларов, заявил глава компании Андрей Коболев.

Источник: Reuters

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в марте 2019 года, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. «Нафтогаз» в июне прошлого года подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов. В начале января исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ. В понедельник Витренко заявил, что компания на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков.

Коболев заявил, что «арбитраж признал РФ виновной стороной, что “Нафтогаз” потерял активы в Крыму».

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«После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какая стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд. Приблизительная наша окончательная сумма оценки потерь близка к 8 миллиардам долларов», — заявил Коболев в эфире телеканал «Украина 24» в понедельник.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Источник:©РИА "Новости"
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