07:20 (мск), источник: Известия
Китайский гамбит: производители одежды ищут замену Поднебесной
Минпромторг уверен, что отечественные компании могут договориться с партнерами в Корее, Турции, Италии и ряде азиатских стран.
Российские производители товаров легкой промышленности
Как рассказал «Известиям» Виктор Евтухов, оперативный обмен информацией между ведомством и ведущими игроками рынка легкой промышленности показал: российские предприятия уже приступили к поиску альтернативных источников сырья, партнеров, которые расположены вне Китая. В первую очередь речь идет о тканях и фурнитуре, которая сейчас производится на фабриках в КНР. По его словам, пока этим вопросом заняты несколько десятков российских компаний. Всего на рынке 26 тыс. мелких, средних и крупных отечественных предприятий.
Китайских партнеров могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. Хотя, подчеркнул Виктор Евтухов, сейчас контрагенты российских компаний в Поднебесной расположены в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.
По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем. В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР.
По словам замминистра, сейчас у российских производителей нет
Китай — один из ведущих поставщиков в Россию сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности, подчеркнули в Минпромторге. Поднебесная — также лидер по ввозу в страну синтетических тканей, крупный поставщик химических нитей и волокон. Плюс ко всему КНР — основной импортер готовых изделий.
Объем ввозимого в РФ текстиля по итогам 11 месяцев 2019-го составил около $15 млрд. Из них на Китай пришлось 36,5%, на втором и третьем местах соответственно Италия (почти 7%) и Турция (около 6%).
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром») Андрей Разбродин подтвердил в разговоре с «Известиями», что отечественные производители изучают вопрос поиска замены своим китайским партнерам.
Хотя, как подчеркнул эксперт, сейчас ситуация не настолько серьезная, как в 2015 году, когда
— Если подобная обстановка будет сохраняться — например, карантин на границе не снимут в течение месяца, — нас ждут существенные последствия. Начнется неприятный процесс переориентации, — полагает Андрей Разбродин. — Вирус живет только на человеке и животных, причем, как сообщают власти, через пять дней разрушается. Поэтому под нож в первую очередь может попасть продукция с белковым компонентом: пуховые подушки и одеяла, постельное белье, от которых наши
Андрей Разбродин уточнил, что зачастую наши производители самостоятельно закупают в КНР готовые подушки, одеяла из пуха и перьев, а уже в России перешивают на них ярлыки. Такая продукция является контрафактной, но компаниям выгоден подобный импорт
Сейчас все российские производители в той или иной степени используют ткани или фурнитуру из Поднебесной для изготовления готовой продукции, в том числе и школьной формы, отметил Андрей Разбродин. Пока, по мнению эксперта, сложно однозначно сказать, столкнутся ли компании с материальными трудностями
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сказал «Известиям»: если российским компаниям потребуется искать новых партнеров, это грозит им удорожанием процессов.
Производители работают с Поднебесной,
из-затого что это позволяет им снижать издержки — на уровне 10−15%. Налаживание процессов заново грозит не только новыми ценами на сырье, но и повышением стоимости логистики, временными затратами на поставки.
В итоге
Евгения Перцева