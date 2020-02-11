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04:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Центрального банка «Обзор рисков финансовых рынков» за январь.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 09.02
37 592Инфицировано
814Скончалось
2 922Выздоровело
Источник: AP 2020

В период наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть обвалились на 17 процентов. Сильнее из-за вспышки заболевания цены падали лишь в феврале-марте 2003 года во время распространения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) («пурпурная смерть», атипичная пневмония), когда цены обвалились на 31 процент.

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Таким образом, согласно этому показателю, реакция цен на нефть из-за коронавируса оказалась даже сильнее, чем в июне 2009 года во время пандемии свиного гриппа. Тогда цены на нефть падали на 15 процентов.

В начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев после того, как спрос на нефть в Китае снизился на 20 процентов на фоне ситуации с коронавирусом.

Страны ОПЕК рассматривали возможность сокращения добычи нефти на 600 тысяч баррелей в день, однако Россия не поддержала это предложение.

По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.

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