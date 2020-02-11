04:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть
В период наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть обвалились на 17 процентов. Сильнее
Таким образом, согласно этому показателю, реакция цен на нефть
В начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев после того, как спрос на нефть в Китае снизился на 20 процентов на фоне ситуации с коронавирусом.
Страны ОПЕК рассматривали возможность сокращения добычи нефти на 600 тысяч баррелей в день, однако Россия не поддержала это предложение.
По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.