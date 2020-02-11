В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Он создан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в «РТИ») и впервые будет показан в рамках международного форума «Технологии безопасности», который пройдет 11—13 февраля в Москве.
«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», — сказал заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилл Макаров, которого цитирует пресс-служба.
Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает и различает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Благодаря использованию двухчастотного излучения комплекс будет определять с высоким разрешением и различать по типам потенциально опасные объекты при помощи элемента искусственного интеллекта. В «РТИ» отметили, что проникающая способность излучений и конструкционные особенности комплекса позволяют «размещать все элементы за стенами коридоров».
Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, их радиоизображения под одеждой, идентифицировать запрещенные вещества. В компании подчеркнули, что процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем досмотра, использующих рентгеновское излучение.
В прошлом году о разработке такого комплекса Макаров, являющийся также гендиректором НИИДАР, рассказывал в интервью РИА Новости. Тогда он, помимо всего прочего, сообщил, что у новой разработки намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем, и она «практически не влияет на человека».