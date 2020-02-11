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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Данные тысяч желающих взять кредит россиян утекли в сеть

Данные десятков тысяч россиян, которые собирались взять кредит, утекли в сеть. Об этом сообщает РБК. Речь идет о клиентах брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем.

Источник: Reuters

В базу было внесено по крайней мере 44 тысячи записей. Там содержались имена заявителей, номера телефонов, сумма запрашиваемого кредита и его вид, а также адрес электронной почты, город и регион проживания. В свободном доступе эти данные пробыли на протяжении нескольких дней.

В начале февраля в сеть утекли личные данные сети российских гипермаркетов «Лента». По словам продавца, в базе содержится 90 тысяч строк с персональными данными клиентов из Москвы и Московской области. В нее входят идентификатор клиента, фамилия, имя, отчество, а также телефон.

Незадолго до этого в открытом доступе оказались данные клиентов сети «Красное и белое». Все попавшие в базу лица имеют карты лояльности сети алкомаркетов. В ней содержатся фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона.

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