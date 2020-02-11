15:59 (мск), источник: РИА Новости
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего
«Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец — ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования», — сказал Греф.
Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке.
При этом он добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. «Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет», — добавил он.