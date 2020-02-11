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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления банка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Источник: РИА Новости

«Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец — ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования», — сказал Греф.

Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке.

При этом он добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. «Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет», — добавил он.

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