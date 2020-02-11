16:36 (мск), источник: Ведомости
Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов
Минфин сообщил, что разработал законопроект о выкупе Сбербанка и согласовал его с ЦБ.
Минфин и ЦБ разработали законопроект, который предусматривает выход регулятора из акционерного капитала Сбербанка, сообщил Минфин. Предполагается, что доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются излишки нефтегазовых доходов. Сделка будет проведена, исходя из рыночной стоимости акций.
ЦБ на данный момент принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Рыночная стоимость пакета ЦБ (согласно котировкам Сбербанка на Московской бирже на 16.20 мск 11 февраля) составляет 2,787 трлн руб. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 г. регулятор учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости — в 72,9 млрд руб. В ФНБ, по данным на 1 января 2020 г., было 7,8 трлн руб.
Как сказано в
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство и ЦБ солидарны по вопросам стратегии Сбербанка.
Котировки Сбербанка отреагировали ростом на новость о выходе ЦБ из капитала. В момент появления новости об инвестициях ФНБ одна обыкновенная акция Сбербанка стоила на Московской бирже 255,1 руб., а в 16:00 мск — уже 258,02 руб.
ЦБ сообщил, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты в связи с покупкой ФНБ контрольного пакета в Сбербанке будет осуществляться «в течение трех — семи лет после заключения сделки».
В декабре 2019 г. Reuters со ссылкой на источники писал, что чиновники изучают возможность передачи 50% плюс одна акция Сбербанка от ЦБ другой госструктуре. Информацию об этом «Ведомостям» подтверждали руководители двух госструктур. По информации источников Reuters, Сбербанк может быть куплен на деньги из ФНБ уже в первой половине 2020 г.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 25 декабря прошлого года говорила, что смена основного акционера Сбербанка может произойти только при продаже пакета правительству. О передаче пакета акций речи не идет, отмечала она. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.
Ирина Чевтаева