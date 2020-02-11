Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
20:36 (мск), источник: РИА Новости

Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, следует из информации с сайта компании.

Источник: РИА Новости

При этом его главный конкурент — европейский Airbus — зафиксировал 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

Новость
Что не так с новыми американскими самолетами

Компания Boeing переживает кризис из-за ситуации с самолетов модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф. В конце января, по данным СМИ, компания получит кредит на сумму более 12 миллиардов долларов от более чем дюжины банков с целью восстановить денежный баланс на фоне кризиса с моделями 737 MAX.

По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в 2019 году снизились поставки модели Boeing 737, до 127 с 580, а по итогам четвертого квартала поставки этой модели снизились до девяти со 173 годом ранее.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Компания Boeing приостанавливает производство самолетов 737 MAX
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
 В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Выяснилось, как еще может передаваться коронавирус
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
В Польше россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Умер чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака»
ЦБ продаст правительству Сбербанк по рыночной цене
Ученые сделали очередное «предупреждение человечеству»
В США пес спас хозяев от опасности, которую те не замечали
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Kia показала изображения Sorento нового поколения Компания Kia опубликовала первые официальные изображения модели Sorento. На них наконец-то можно разглядеть машину — до этого корейцы интриговали публику тизерами
Кино
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2» Показ картины прервали из-за эвакуации
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Дети
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок Спортсменка и исполнитель стали родителями
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь