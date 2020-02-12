В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая

«Нет никакой паники… Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной… Действительно, были сделаны определенные запасы… Пока драматизировать ситуацию не надо», — сказал Евтухов.
При этом замглавы ведомства отметил, что замена поставщиков — «самый болезненный процесс», но Минпромторг готов к нему.
«У нас постоянно идет мониторинг по всем отраслям, за которые отвечает наше министерство… Ситуация находится на контроле… На сегодня паники нет», — заверил Евтухов.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По последним данным, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 1016 человек, выздоровели 3996.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.