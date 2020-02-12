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10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие поставщики пожаловались на трудности с отправкой помидоров в Россию, заявил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

Источник: AP 2020

«Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию: говорят, что закончилась квота. <…> Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла», — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту, но пока ответа не последовало, а поставленный товар возвращается обратно.

Из-за распространения коронавируса нового типа Москва закрыла пункты пропуска на российско-китайской границе на Дальнем Востоке, из-за этого приостановлены в том числе грузовые перевозки. На прошлой неделе один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» сообщил о прекращении поставок фруктов и овощей из КНР. Другая компания — X5 Retail Group — заявила, что ищет варианты импорта из других стран.

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Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры» *.

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В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра» *, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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