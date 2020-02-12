07:46 (мск), источник: РИА Новости
Контрабандные сигареты из Белоруссии попали в продажу почти по всей РФ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России, к такому выводу пришла
«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвотор». В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.
Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан — каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%),
Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в «Эвотор».
«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.
Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать», — пояснил он.