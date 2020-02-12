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12:20 (мск), источник: ТАСС

Опрос: около половины россиян в 2019 году потратили на отпуск более 150 тыс. рублей

Вторым по популярности ответом стали траты на отпуск в размере от 60 до 100 тыс. рублей.

Источник: katermikesch/СС0

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более трети российских путешественников (41,3%) в 2019 году потратили на отпуск более 150 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

Опрос проходил в рассылке для клиентов сервиса, в нем приняли участие 1 тыс. 210 человек.

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Из тех, кто потратил на отпуск в прошлом году больше 150 тыс. руб., 11,5% сообщили, что отдых обошелся им в более чем 200 тыс. рублей, 8,2% — 300 тыс. рублей, а 9% — свыше 400 тыс. рублей. Вторым по популярности ответом стали траты на отпуск в размере от 60 до 100 тыс. рублей на поездки, так ответил каждый пятый опрошенный (19,9%). На сумму от 100 до 150 тыс. рублей отдохнули 16,6% опрошенных. Менее 40 тыс. рублей на отпуск потратили 8% участников опроса, в 40−60 тыс. уложились 13,3% респондентов.

При этом почти все опрошенные (91,9%) в 2019 году хотя бы раз совершили путешествие. Из тех, кто никуда не ездил, большинству не хватило денег на отпуск, у части были другие дела, а часть респондентов ответила, что было много работы и не получилось найти время для поездки.

Больше половины опрошенных (54,1%) предпочитают отдыхать за границей. Комбинируют отдых в России и за рубежом 39,7% респондентов, при этом только в России любят отдыхать 6,2% опрошенных.

Большинство опрошенных сообщили, что могут позволить себе больше одного путешествия за год. Так, 23% дважды выезжали на отдых в прошлом году, 23,9% совершили три поездки, 21,6% — четыре или пять поездок, 17,2% совершили больше шести поездок. Одно путешествие в год могут позволить себе 14,3% опрошенных.

Траты в зависимости от возраста и вида туризма

Согласно опросу, больше всего на отпуск в прошлом году тратили респонденты в возрасте от 19 до 25 лет, 22% из них отметили, что отдых обошелся им в 150−200 тыс. рублей. Большинство путешественников в возрасте от 41 до 60 лет чаще всего тратили на отдых в прошлом году 100−150 тыс. рублей. Вариант ответа 60−100 тыс. рублей чаще всего выбирали путешественники в возрасте от 26 до 40 лет и старше 60 лет.

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Больше всего на путешествия тратят россияне, отдыхающие за границей, свидетельствуют результаты опроса. В этой категории траты в основном составляют от 60 до 100 тыс. рублей. А вот те, кто выбирают отдых только в России, могут уложиться и в 40 тыс. рублей.

Большинство (16,6%) москвичей в прошлом году потратили на отдых от 60 до 100 тыс. рублей, еще 15,6% — более 200 тыс. рублей, а 15% отметили, что отпуск обошелся им в 100−150 тыс. рублей.

Отпуск жителей Подмосковья оказался бюджетней, отмечают аналитики: 29% потратили 40−60 тыс. рублей, 25,4% — от 60 до 100 тыс. рублей, а 16,3% оказались менее экономными и потратили 100−150 тыс. рублей.

В Петербурге 20% ответили, что отпуск обошелся им в сумму от 100 до 150 тыс. рублей, 18,3% уложились в сумму от 40 до 60 тыс. рублей, а 16,6% потратили от 60 до 100 тыс. рублей.

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