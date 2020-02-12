Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18Юбилей Дмитрия Маликова
11:03 (мск), источник: Forbes

Крупные банки вновь удешевили ипотеку

Сразу три крупных российских банка улучшили условия ипотечного кредитования, и еще три планируют сделать это в ближайшее время. Ипотека дешевеет вслед за понижением 7 февраля ключевой ставки ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Сразу три банка, в том числе Альфа-банк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ), улучшили условия ипотечного кредитования, и в ближайшее время удешевить ипотеку планируют еще несколько крупных российских банков, сообщили «Ведомости».

Читайте также
Материнский капитал вписывается в ипотеку

С 10 февраля Альфа-банк снизил ипотечные ставки на 0,4 п. п. и теперь минимальная ставка кредита при покупке новостройки теперь составляет 7,99%, на вторичном рынке — 8,39%, в случае рефинансирования ставка составляет от 8,49%.

С 11 февраля на 0,5 процентного пункта снизил ставки по всем ипотечным программам ВТБ. Ставка ипотеки на новостройку и вторичное жилье теперь теперь начинается от 7,9% годовых при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья. При рефинансировании ипотеки другого банка ставка составит от 8,3%.

С 13 февраля на 0,5 п, п. ПСБ снижает ставки по кредитам на покупку строящегося и готового жилья, а также по программе рефинансирования кредитов других банков.

К примеру, ставка ипотеки на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 2,5 до 5 млн рублей составит от 7,5% годовых.
Читайте также
В России предложили раздать квартиры многодетным семьям

Планируют снизить ипотечные ставки еще несколько крупных банков. Представитель банка «Санкт-Петербург» сообщил изданию, что решение о величине снижения ставки будет принято на будущей неделе.

Совкомбанк планирует сделать это в течение нескольких недель, а банк «Зенит» — «в ближайшей перспективе».

Банк «Возрождение» изучает возможность понизить ставки по отдельным ипотечным продуктам. Этого не исключают также Райффайзенбанк и «Абсолют банк».

Сбербанк пока ставки по ипотеке не снижает.

«По ипотеке у нас пока решений нет никаких. Но, естественно, мы будем двигаться в сторону рыночную», — заявил 11 февраля глава банка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Читайте также
Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

Волна снижений ипотечных ставок последовала за понижением 7 февраля ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 6%, рассказал «Ведомостям» глава направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

По его прогнозу, тренд на снижение ипотечных ставок сохранится в течение всего 2020 года и «отдельные крупные банки смогут предлагать ипотеку под 8% массовому заемщику».

По словам руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, ЦБ в этом году, скорее всего понизит ставку до 5,5−5,75%, что толкнет ставки ипотеки в диапазон 7,5−8% годовых.

Греф заявил о снижении ставки по ипотеке: в связи с падением инфляции динамика очень хорошая
Во время загрузки произошла ошибка.
31 октября 2019© Ньюстюб
 Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes
Лучшие книги 2019 года по версии Билла Гейтса
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Грузчики разбили уникальный рояль канадской пианистки-виртуоза
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Офицер-подводник потребовал восстановления на службе после Сирии
«Разрушители оружия» испытали советский ППШ-41 (видео)
Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века
Контрабандные сигареты из Белоруссии продаются по всей России
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Kia показала изображения Sorento нового поколения Компания Kia опубликовала первые официальные изображения модели Sorento. На них наконец-то можно разглядеть машину — до этого корейцы интриговали публику тизерами
Кино
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото В сети появились новые фото со съемок седьмого сезона популярного сериала
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Дети
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери 44-летняя артистка родила дочь 2 февраля
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь