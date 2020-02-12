Крупные банки вновь удешевили ипотеку

Сразу три банка, в том числе Альфа-банк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ), улучшили условия ипотечного кредитования, и в ближайшее время удешевить ипотеку планируют еще несколько крупных российских банков, сообщили «Ведомости».
С 10 февраля Альфа-банк снизил ипотечные ставки на 0,4 п. п. и теперь минимальная ставка кредита при покупке новостройки теперь составляет 7,99%, на вторичном рынке — 8,39%, в случае рефинансирования ставка составляет от 8,49%.
С 11 февраля на 0,5 процентного пункта снизил ставки по всем ипотечным программам ВТБ. Ставка ипотеки на новостройку и вторичное жилье теперь теперь начинается от 7,9% годовых при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья. При рефинансировании ипотеки другого банка ставка составит от 8,3%.
С 13 февраля на 0,5 п, п. ПСБ снижает ставки по кредитам на покупку строящегося и готового жилья, а также по программе рефинансирования кредитов других банков.
К примеру, ставка ипотеки на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 2,5 до 5 млн рублей составит от 7,5% годовых.
Планируют снизить ипотечные ставки еще несколько крупных банков. Представитель банка «Санкт-Петербург» сообщил изданию, что решение о величине снижения ставки будет принято на будущей неделе.
Совкомбанк планирует сделать это в течение нескольких недель, а банк «Зенит» — «в ближайшей перспективе».
Банк «Возрождение» изучает возможность понизить ставки по отдельным ипотечным продуктам. Этого не исключают также Райффайзенбанк и «Абсолют банк».
Сбербанк пока ставки по ипотеке не снижает.
«По ипотеке у нас пока решений нет никаких. Но, естественно, мы будем двигаться в сторону рыночную», — заявил 11 февраля глава банка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).
Волна снижений ипотечных ставок последовала за понижением 7 февраля ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 6%, рассказал «Ведомостям» глава направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
По его прогнозу, тренд на снижение ипотечных ставок сохранится в течение всего 2020 года и «отдельные крупные банки смогут предлагать ипотеку под 8% массовому заемщику».
По словам руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, ЦБ в этом году, скорее всего понизит ставку до 5,5−5,75%, что толкнет ставки ипотеки в диапазон 7,5−8% годовых.