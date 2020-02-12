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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу

В Москве выставлена на продажу квартира, формально принадлежащая королеве Елизавете II. Об этом сообщает сетевое издание «7дней.ru» со ссылкой на источник в крупном столичном агентстве недвижимости.

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Объект общей площадью 250 квадратных метров расположен в жилом доме в 1-м Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. Цена предложения не раскрывается.

По оценке риелторов, стоимость одного квадратного метра квартиры может составлять 1−1,5 миллиона рублей.

Причина, по которой элитное жилье решили выставить на продажу, неизвестна. По данным «7дней.ru», в настоящее время в квартире проживают сотрудники канадского посольства.

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О том, что Елизавета II владеет дорогостоящими объектами недвижимости в Москве, стало известно летом 2019 года. Тогда сообщалось, что королеве принадлежат четыре квартиры в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». В посольстве Канады тогда заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства. Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого. Общая площадь жилья — 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — 540 миллионов рублей.

Председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева оценивала среднюю стоимость квадратного метра недвижимости в указанном доме в 15 тысяч долларов.

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31 июля 2019© Ньюстюб
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