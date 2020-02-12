16:56 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости
РЖД заключат договор на проектирование ВСМ Москва-Петербург
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. РЖД в ближайшие недели заключат договор на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ)
«В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование (Москва-Санкт-Петербург — ред.). Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование», — заявил он, выступая в среду на пленарном заседании в Совете Федерации.
По словам главы монополии, высокоскоростная магистраль
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ
РЖД рассматривают строительство двух ВСМ как общий проект — Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Общая стоимость этой ВСМ оценивается в 2,3 триллиона рублей. РЖД сообщали, что ВСМ Москва — Нижний Новгород планируется запустить в 2024 году,