Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак частные клиники наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
16:56 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

РЖД заключат договор на проектирование ВСМ Москва-Петербург

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. РЖД в ближайшие недели заключат договор на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

«В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование (Москва-Санкт-Петербург — ред.). Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование», — заявил он, выступая в среду на пленарном заседании в Совете Федерации.

По словам главы монополии, высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург появится в 2026—2027 годах.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивается в 1,5 триллиона рублей.

РЖД рассматривают строительство двух ВСМ как общий проект — Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Общая стоимость этой ВСМ оценивается в 2,3 триллиона рублей. РЖД сообщали, что ВСМ Москва — Нижний Новгород планируется запустить в 2024 году, Санкт-Петербург — Москва — в 2026 году.

 Почему просматриваемые заборы намного лучше защищают дом, чем глухие
Огненная река из виски сметала все на своем пути, гибли люди
Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Сирии
Олимпийская чемпионка из России объявила о завершении карьеры
Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу
Грузчики разбили уникальный рояль канадской пианистки-виртуоза
Драка мышей в метро попала на лучший снимок года (фото)
Фото Шарлиз Терон назвали «селфи года»
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Новая эпидемия: будет похуже коронавируса
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Популярный актер резко стал изгоем
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь