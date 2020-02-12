Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

По данным банка, в 4 квартале 2019 года не имели сбережений 36% россиян. За год до этого, в четвертом квартале 2018 года, показатель был на уровне 41%, говорится в сообщении банка (само исследование банк не обнародует).
Вместе с тем вырос индекс готовности представителей среднего класса к сравнительно дорогим покупкам — он достиг минус 38%, прибавив два процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. В целом россияне все меньше стремятся экономить, пишет Сбербанк, однако конкретных цифр, свидетельствующих об этом, не приводит. В четвертом квартале одним из факторов, которые изучал Сбербанк, стали траты россиян на празднование Нового года. В среднем россияне готовы потратить на празднование 8879 рублей, на 17% больше, чем годом ранее. При этом расходы на покупку продуктов к новогоднему столу выросли на 10%, а самой популярной сетью для покупок стала «Пятерочка», которую выбрали 21% респондентов (второе место у «Магнита» — 14%).
Кроме того, россияне дали самую высокую со времен экономического спада 2014 года оценку перспектив бизнеса — ее индикативный показатель составил 13% (в предыдущем квартале — всего 6%). В своем релизе Сбербанк уточняет, что улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса, а оценка средних предприятий не изменилась, однако точных цифр не приводит.
В целом индекс потребительской уверенности находится на отрицательном уровне, однако демонстрирует положительную динамику. Так, с начала 2019 года он поднялся с минус 24% до минус 15%. Такую динамику банк связывает с укреплением рубля, снижением процентных ставок, ростом доходов и низкой инфляцией.