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15:00 (мск), источник: Forbes

Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

Доля россиян, не имеющих сбережений, достигла исторического минимума, свидетельствуют опросы, которые провел Сбербанк для составления традиционного «индекса Иванова». Этот индекс отслеживает динамику потребительских настроений у типичного представителя российского среднего класса.

Источник: Reuters

По данным банка, в 4 квартале 2019 года не имели сбережений 36% россиян. За год до этого, в четвертом квартале 2018 года, показатель был на уровне 41%, говорится в сообщении банка (само исследование банк не обнародует).

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Вместе с тем вырос индекс готовности представителей среднего класса к сравнительно дорогим покупкам — он достиг минус 38%, прибавив два процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. В целом россияне все меньше стремятся экономить, пишет Сбербанк, однако конкретных цифр, свидетельствующих об этом, не приводит. В четвертом квартале одним из факторов, которые изучал Сбербанк, стали траты россиян на празднование Нового года. В среднем россияне готовы потратить на празднование 8879 рублей, на 17% больше, чем годом ранее. При этом расходы на покупку продуктов к новогоднему столу выросли на 10%, а самой популярной сетью для покупок стала «Пятерочка», которую выбрали 21% респондентов (второе место у «Магнита» — 14%).

Кроме того, россияне дали самую высокую со времен экономического спада 2014 года оценку перспектив бизнеса — ее индикативный показатель составил 13% (в предыдущем квартале — всего 6%). В своем релизе Сбербанк уточняет, что улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса, а оценка средних предприятий не изменилась, однако точных цифр не приводит.

В целом индекс потребительской уверенности находится на отрицательном уровне, однако демонстрирует положительную динамику. Так, с начала 2019 года он поднялся с минус 24% до минус 15%. Такую динамику банк связывает с укреплением рубля, снижением процентных ставок, ростом доходов и низкой инфляцией.

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