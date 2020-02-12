16:07 (мск), источник: Коммерсантъ
В «золотых паспортах» Кипра нашли признаки отмывания
Слабым местом эксперты посчитали вложения в недвижимость.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал в среду доклад, посвященный программе получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции. Авторы уверены, что, несмотря на все меры предосторожности, предпринятые властями острова, их программа
В опубликованном в среду докладе МАНИВЭЛ, посвященном отмыванию денег и финансированию терроризма в целом, отдельно упоминается программа, которая позволяет иностранным гражданам получить паспорт Кипра в обмен на инвестиции.
Программа была запущена в 2013 году, и с тех пор сектор недвижимости острова стал одной из главных уязвимостей в борьбе государства с отмыванием денег, считают эксперты Совета Европы.
«Риски в секторе недвижимости выросли в разы после того, как он стал предпочтительным выбором для инвестирования, чтобы получить гражданство по инвестиционной программе Кипра, — отмечается в докладе.— И эти риски не были нивелированы должным образом: внедренные превентивные меры и существующая надзорная система полны уязвимостей».
Авторы отмечают, что с 2013 по 2018 год инвестпрограмма помогла привлечь в экономику Кипра €6,64 млрд, а недвижимость стала с большим отрывом самым популярным способом получения кипрского гражданства за деньги. При этом помимо сектора недвижимости под угрозой оказывается и банковский сектор, говорится в докладе, так как «инвестиции с целью получения гражданства… требуют вовлечения в процесс банков».
Правительство Кипра последние пару лет находится под давлением европейских властей, которые требуют от стран, выдающих свои гражданства в обмен на инвестиции, либо полностью закрыть такие программы, либо обеспечить надлежащий уровень проверки инвесторов. И если раньше программа Кипра была одной из самых лояльных по своим требованиям, то в начале 2019 года власти острова ужесточили программу «золотых паспортов».
Также были ужесточены критерии отбора компаний, проводящих проверку заявителей на благонадежность, а также введена норма, в соответствии с которой в программе будет запрещено участвовать лицам, которым уже было отказано в получении гражданства других стран—членов ЕС. МАНИВЭЛ в своем докладе отмечает усилия властей Кипра в сфере борьбы с отмыванием денег через инвестпрограмму, однако эксперты уверены, что и этих мер недостаточно.
Доклад был сделан на основе выездной миссии МАНИВЭЛ, которая прошла в середине мая. Уже позднее, осенью 2019 года, президент Кипра Никос Анастасиадис признал, что в рамках программы выдачи «золотых паспортов» были допущены ошибки. Исправить их можно только одним способом — забрать ранее выданные паспорта.
В МАНИВЭЛ, отвечая на запрос «Ъ» по этому поводу, отметили, что их организация «не дает комментариев в отношении юрисдикций и не занимается
Как сообщает
Кроме того, Кипр перестал выдавать и новые «золотые паспорта», в частности, тем, кто подал заявление на их получение после 31 января 2020 года. И у этого тоже чисто юридическая причина: «Дело в том, что процесс предоставления кипрского гражданства за инвестиции регулируется рядом правил. Год назад депутаты парламента потребовали заменить правила полноценным законом. Правительство должно было предоставить законопроект на утверждение до 31 января 2020 года, но не сделало этого. По мнению представителей парламента, правительство автоматически лишилось права выдавать паспорта в рамках программы», — отмечают в H&P.
Кирилл Сарханянц