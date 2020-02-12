Путин назвал основную задачу властей в экономике

«Устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно, безусловно, сохранять, однако, и мы с вами многократно уже об этом говорили, этого недостаточно, нам на этой базе нужно обеспечить развитие, необходимые для нашей экономики темпы. В этой связи основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — сказал Путин.
По словам президента, он рассчитывает здесь на совместную партнёрскую работу правительства и Банка России.
Путин подчеркнул, что каждый пункт прироста инвестиций — это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места. Это также дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но и по всей стране, указал глава государства.