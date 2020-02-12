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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин и Греф обсудили покупку правительством контрольного пакета акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой они обсудили покупку правительством контрольного пакета акций кредитной организации у ЦБ. По словам господина Грефа, кабинет получит контроль над пакетом акций до годового собрания акционеров.

Источник: РИА "Новости"

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Фонд национального благосостояния получит от дивидендов Сбербанка «значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются».

Господин Мишустин отметил, что технологии Сбербанка будут применяться при создании государственной цифровой платформы, которая поможет упростить жизнь граждан.
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«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем», — сказал премьер-министр.

Накануне стало известно, что Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Он предусматривает приобретение пакета акций за счет средств Фонда национального благосостояния.

Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна голосующая акция уставного капитала Сбербанка. Пакет акций, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Законопроект был направлен в правительство.

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