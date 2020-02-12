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18:28 (мск), источник: Ведомости

Facebook заявил, что предотвратил операцию российской разведки против Украины

Социальная сеть удалила десятки аккаунтов и групп.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Facebook сообщил, что заблокировал 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в Instagram «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства». Владельцы этих аккаунтов и страниц размещали на русском, украинском и английском языках местные и политические новости, в частности о российской военной кампании в Сирии и сбитом на Украине в 2014 году малайзийском «боинге».

Владельцы аккаунтов пытались скрыть свои личности и координацию друг с другом, но расследование Facebook показало их связи с российской военной разведкой, говорится в сообщении соцсети.

Facebook поясняет, что обнаружил сеть аккаунтов и групп во время внутреннего расследования против связанных с Россией аккаунтов, которые подозреваются «в скоординированном и недостоверном поведении в регионе». Также социальная сеть указывает, что деятельность удаленных аккаунтов была нацелена не только на Украину, но и соседние с ней страны.

«Ведомости» запросили комментарий Минобороны.

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Некоторые владельцы удаленных аккаунтов представлялись гражданскими журналистами и пытались выйти на контакт с политиками и местными СМИ, уточняется в релизе Facebook. Таким образом «фейковые аккаунты» обычно хотят придать больше веса своим публикациям, пояснил Reuters директор компании по политике кибербезопасности Натаниэль Глетчер. Глава отдела расследований в аналитической компании Graphika Бэн Ниммо добавил, что такие «фейковые журналисты» брали интервью у критиков Кремля, «обманом заставляя их делать необдуманные заявления» для дальнейшей публикации онлайн.

В публикации Facebook приводится пример неправомерного, по мнению соцсети, контента. Неизвестный пользователь (его имя и юзерпик замазаны) пишет в группе «Президент Украины Зеленский Владимир Александрович», что официальное расследование причин катастрофы малайзийского Boeing направлено не на поиск виноватых, а освоение выделенных денег.

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Охват заблокированных аккаунтов и страниц оказался небольшой: порядка 500 аккаунтов подписались на одну или более заблокированных страниц, около 6,150 других аккаунтов вступили в одну или более заблокированных групп, а на заблокированные аккаунты в Instagram подписались около 100 человек.

Россия не в первый раз оказывается в центре скандала о вмешательстве в дела другого государства с помощью социальных сетей. Ранее Facebook блокировал якобы связанные с Россией аккаунты, заподозренные в попытках вмешательства в выборы США. В октябре прошлого года компания заявила, что удалила 50 учетных записей в Instagram и один аккаунт в Facebook, созданных в России и ориентированных в основном на Соединенных Штаты. В этих аккаунтах нашли ссылки на «Агентство интернет-исследований», также известного как часть «фабрики троллей», пытавшейся повлиять на американские выборы.

Алена Якушова

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