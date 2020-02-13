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10:10 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предоставить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан, отказавшихся от бумажных квитанций, сообщает RT.

Источник: РИА Новости

Сейчас россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде. При этом отказаться от бумажного носителя нельзя.

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«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — подчеркивается в обращении, которое депутат направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Чернышов добавил, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

Кроме того, по мнению депутата, компании должны выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ при размещении рекламы на квитанциях.

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