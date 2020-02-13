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10:27 (мск), источник: Российская газета

В России может начаться «гаражная амнистия»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести «гаражную амнистию». Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» внесен в правительство России.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «РГ», документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. При этом были учтены предложения региональных правительств и органов местного самоуправления.

Новость
Гараж с видом на жительство

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше. Ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая до этого возглавляла Росреестр, сравнивала предлагаемые меры с «дачной» амнистией, которая существенно упростила порядок оформления загородной недвижимости в собственность. По ее мнению, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцам.

Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машиноместа, расположенные в коллективном гараже.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объекта гаражного назначения, например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Кроме того, регионы наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2021 году.

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