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12:03 (мск), источник: Forbes

Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос приобрел за $165 млн поместье в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Источник: Natalie Killian/CC0

Сделка стала рекордной на рынке жилой недвижимости Лос-Анджелеса и его пригородов. Прежний рекорд был установлен в декабре 2019 года, когда сын медиамагната Руперта Мердока Лахлан купил в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр за $150 млн особняк, известный по старому телесериалу «Деревенщина из Беверли-Хиллз».

Площадь особняка Безоса в георгианском стиле составляет 1260 кв. м. На территории 3,6 га есть обширные террасы и сады, два гостевых дома, три теплицы, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа на девять лунок и автокорт с собственным сервисным гаражом.

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По данным издания Realtor.com, Безос уже владеет несколькими квартирами с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, поместьем площадью свыше 12 000 га в Медине, штат Вашингтон, огромным ранчо в западном Техасе и двумя объектами недвижимости в столице США.

Американский Forbes отмечает, что в последнее время самого богатого человека мира (его состояние составляет $131,3 млрд) и его подругу Лорен Санчес видели при осмотре самых дорогих особняков в самых престижных районах Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз и Бель-Эйр. Легендарное поместье, спроектированное в 1930-х годах для Джека Уорнера, бывшего в то время президентом кинокомпании Warner Bros., не могло не привлечь их внимание. В 1992 году журнал «Архитектурный дайджест» писал, что лишь несколько домов Беверли-Хиллз могут соперничать с поместьем Уорнера. «Оно было и остается образцом усадьбы магната», — подчеркивал журнал.

После смерти Джека Уорнера в 1978 году поместьем владела его жена. После ее смерти в 1990 году его за $47,5 млн купил медиамагнат Дэвид Геффен. Тогда это была рекордная сумма, выплаченная за объект жилой недвижимости в районе Лос-Анджелеса. Сейчас Геффен продал ее Безосу, и вновь по рекордной для этих мест цене.

Самой дорогой жилой недвижимостью, проданной на всей территории США, является квартира на Манхэттене, которую в январе 2019 купил основатель компании Citadel миллиардер Кен Гриффин за $238 млн.

Андрей Злобин

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