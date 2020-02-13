12:03 (мск), источник: Forbes
Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос приобрел за $165 млн поместье в
Сделка стала рекордной на рынке жилой недвижимости
Площадь особняка Безоса в георгианском стиле составляет 1260 кв. м. На территории 3,6 га есть обширные террасы и сады, два гостевых дома, три теплицы, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа на девять лунок и автокорт с собственным сервисным гаражом.
По данным издания Realtor.com, Безос уже владеет несколькими квартирами с видом на Центральный парк в
Американский Forbes отмечает, что в последнее время самого богатого человека мира (его состояние составляет $131,3 млрд) и его подругу Лорен Санчес видели при осмотре самых дорогих особняков в самых престижных районах
После смерти Джека Уорнера в 1978 году поместьем владела его жена. После ее смерти в 1990 году его за $47,5 млн купил медиамагнат Дэвид Геффен. Тогда это была рекордная сумма, выплаченная за объект жилой недвижимости в районе
Самой дорогой жилой недвижимостью, проданной на всей территории США, является квартира на Манхэттене, которую в январе 2019 купил основатель компании Citadel миллиардер Кен Гриффин за $238 млн.
Андрей Злобин