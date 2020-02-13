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12:34 (мск), источник: ТАСС

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

Эксперты аналитической компании Nielsen отметили, что продажи алкоголя в 2019 году выросли на 2% в натуральном выражении и 4,2% в денежном.

Источник: Wokandapix/СС0

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Эксперты Nielsen выяснили, что в России в 2019 году продажи всех видов алкоголя выросли, исключение составила водка, продажи которой в прошедшем году снизились. Об этом говорится в сообщении аналитической компании.

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В 2019 году росли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, продажи которой в натуральном выражении снизились на 1,7%, в денежном — на 0,1%, отмечается в сообщении.

В Nielsen отметили, что по итогам 2019 года алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на рынке товаров повседневного спроса, которая росла как в денежном, так и в штучном выражении. Так, продажи алкоголя в 2019 году выросли на 2% в натуральном выражении, 4,2% в денежном, тогда как рынок товаров повседневного спроса в целом рос в основном за счет повышения цен, в то время как натуральные продажи не внесли позитивного вклада в динамику (в натуральном выражении продажи снизились на 0,6%, а в денежном увеличились на 4,3%).

Алкогольный рынок уже не первый год показывает позитивную динамику продаж, что во многом обусловлено не только расширением доступного покупателю ассортимента, но и увеличением потребительского спроса. Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами.
Алла Петросян
руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen Россия

Эксперты также сообщили о том, что в 2019 году продажи пива в России выросли на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении. Кроме того, в денежном выражении продажи джина выросли на рекордные 26%, виски — на 15,8%, текилы — на 9,4%.

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«Джин и текила продолжают активно завоевывать рынок и уже не первый год показывают двузначные темпы роста. В этих категориях появляются более доступные для потребителя альтернативы, развиваются локальные производители, что позитивно сказывается на ассортименте и привлекает в категорию все больше покупателей. Кроме того, игрокам в этих категориях удалось сдерживать рост цен, что также положительно отразилось на спросе: стоимость литра виски в 2019 году изменилась лишь на 0,2%, а джин и вовсе подешевел на 1,5%», — отметила Петросян.

По данным Nielsen, у потребителей пользуются особенным спросом алкогольные напитки в маленькой таре — менее 0,5 л. Этот сегмент все чаще можно заметить в прикассовой зоне магазинов, и его темпы роста значительно обгоняют средние по рынку алкоголя в натуральном (+13,2%) и в денежном (+14,4%) выражении.

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