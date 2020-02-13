Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке

12:45 (мск), источник: Коммерсантъ
«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — заявил Мишустин на совещании правительства. Он попросил Чернышенко наладить систему информирования, «чтобы люди понимали, какие права у них есть».
По словам премьера, в 2019 году в среднем ставка по ипотеке составляла 9%.
Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь.
Он подчеркнул, что ставка за последние годы снизилась за счет льготных, дальневосточных и сельских ипотек. «Но в целом ипотека остается очень дорогой. Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%», — сказал Мишустин.
По его мнению, чтобы повысить доступность ипотеки, необходимо снижать стоимость жилищного строительства, используя в том числе пустующие земельные участки из федеральной собственности. Он добавил, что такой земли много. «Нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», — объяснил Мишустин. Премьер считает, что эти меры приведут к удешевлению ипотеки, сделав ее доступнее.
Напомним,
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.