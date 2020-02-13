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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о дороговизне ипотечных ставок. Он призвал лишить банки возможности их «накручивать» и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко наладить систему информирования россиян о возможностях ипотечного рефинансирования.

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Источник: РИА "Новости"

«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — заявил Мишустин на совещании правительства. Он попросил Чернышенко наладить систему информирования, «чтобы люди понимали, какие права у них есть».

По словам премьера, в 2019 году в среднем ставка по ипотеке составляла 9%.

Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь.
Михаил Мишустин
премьер-министр России
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Он подчеркнул, что ставка за последние годы снизилась за счет льготных, дальневосточных и сельских ипотек. «Но в целом ипотека остается очень дорогой. Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%», — сказал Мишустин.

По его мнению, чтобы повысить доступность ипотеки, необходимо снижать стоимость жилищного строительства, используя в том числе пустующие земельные участки из федеральной собственности. Он добавил, что такой земли много. «Нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», — объяснил Мишустин. Премьер считает, что эти меры приведут к удешевлению ипотеки, сделав ее доступнее.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин 11 февраля сообщил в Twitter, что «начал разбираться с ипотекой», и попросил пользователей соцсети рассказать об условиях их кредитования. Эти данные, по словам вице-премьера, помогут ему «получить реальную ситуацию по рынку от тех, кто пользуется продуктом, а не отчетные цифры».

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