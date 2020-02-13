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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на выкуп у государства оставшихся 30,46% аэропорта, сообщают «Ведомости». Ее будут рассматривать также Минтранс и Минэкономики.

Источник: Агентство «Москва»

Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик «Атона» Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50−70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик. «Шереметьево холдинг», имеющий право на колл-опцион на выкуп госпакета, может не согласиться с оценкой и отказаться от выкупа. В этом случае госпакет аэропорта может быть выставлен на открытый аукцион.

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Напомним, АО «Международный аэропорт Шереметьево» стало полным правопреемником АО «Аэропорт Шереметьево» в 2017 году, завершив второй и заключительный этап консолидации активов. В результате реорганизации владельцами акционерного общества стали ООО «Шереметьево Холдинг» (доля — 66%), Росимущество, «Аэрофлот» и «ВЭБ Капитал». Основной инвестор контролируется TPS Avia Group, в число главных акционеров которого входят бизнесмены Аркадий Ротенберг и Александр Скоробогатько.

До консолидации активов аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом и парковками.

Консолидация активов крупнейшего аэропорта России производилась в соответствии с указом президента Владимира Путина от 28 августа 2015 года о масштабной реконструкции Шереметьево к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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