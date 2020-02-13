Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

«Мы планируем дать два года, чтобы и банкам и клиентам было удобно и комфортно», — сказала Скоробогатова. Благодаря этому банки не будут брать комиссии с клиентов или же установят их на минимальном уровне.
«Это означает, что мы ожидаем от банков, (что они не будут) задирать комиссии для клиентов, — сказала Скоробогатова. — Потому что мы видели, что некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить (для клиентов комиссию в размере) 1−1,5%, как по карточным транзакциям. Конечно, эти кейсы для нас крайне странные, мы будем с ними разбираться».
С января, когда истек льготный срок для банков — участников Системы быстрых платежей, часть банков ввела комиссии за P2P-переводы через эту систему (некоторые — только при превышении определенного лимита переводов), основная часть сохранила нулевые тарифы для клиентов. Сейчас банкам переводы в рамках СБП стоят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.