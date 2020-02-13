Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
18Юбилей Дмитрия Маликова
18:49 (мск), источник: Российская газета

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече с банкирами в подмосковному «Бору», организованной ассоциацией Россия. Решение об этом совет директоров ЦБ примет во втором квартале.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем дать два года, чтобы и банкам и клиентам было удобно и комфортно», — сказала Скоробогатова. Благодаря этому банки не будут брать комиссии с клиентов или же установят их на минимальном уровне.

«Это означает, что мы ожидаем от банков, (что они не будут) задирать комиссии для клиентов, — сказала Скоробогатова. — Потому что мы видели, что некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить (для клиентов комиссию в размере) 1−1,5%, как по карточным транзакциям. Конечно, эти кейсы для нас крайне странные, мы будем с ними разбираться».

С января, когда истек льготный срок для банков — участников Системы быстрых платежей, часть банков ввела комиссии за P2P-переводы через эту систему (некоторые — только при превышении определенного лимита переводов), основная часть сохранила нулевые тарифы для клиентов. Сейчас банкам переводы в рамках СБП стоят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

 Путин: Закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только с одобрения россиян
Путину предложили отметить в Конституции роль науки, НКО и сферы IT
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
Водонаева приехала в полицию из-за поста о «быдле» и маткапитале
Фуркад оскорбительно отозвался о российской чемпионке ОИ
Путин: пока я президент, у нас не будет «родителя №1 и №2»
В США пес принес хозяевам медвежонка (фото)
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Назван точный диагноз певицы МакSим
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Четыре фактора заражения человека раком
Популярные темы на «Детях»
Хочу быть малоимущей 278
Хочу быть женой, а не любовницей. 268
синематограф: вдогонку 209
Какие купить? 134
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь