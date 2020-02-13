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19:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Социальные расходы вписали в бюджет

Белый дом одобрил поправки о финансировании послания президента.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Поправки к закону о бюджете на 2020−2022 годы, предполагающие финансирование социальной части послания стоимостью 2 трлн руб., сегодня одобрены на заседании правительства. Предполагается, что бюджет останется сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов, в частности увеличения поступлений налогов и таможенных платежей на фоне более активного, чем ожидалось, роста экономики. На пополнение казны власти планируют направить доходы и от сделки по покупке акций Сбербанка — законопроект о приобретении правительством контрольного пакета сегодня также поддержан. Не решен пока вопрос о росте дивидендов госкомпаний — его планируется обсудить отдельно.

Правительство сегодня на заседании одобрило поправки к бюджету на текущую трехлетку, необходимые для финансирования социальной части послания. Речь идет, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, в частности, об увеличении маткапитала, дополнительной помощи на ребенка от трех до семи лет для малообеспеченных семей, организации горячего питания для младших школьников, а также об обеспечении лекарствами по льготным рецептам. Общий объем дополнительных затрат оценивается в 2 трлн руб. на 2020−2022 годы, из них 1,8 трлн руб. приходится на федеральную казну, а 190 млрд руб.— на региональные бюджеты. При этом, по словам главы Минфина Антона Силуанова, бюджет останется сбалансированным, а профицит его практически не изменится — в процентном соотношении к объему ВВП он сохранится на уровне 0,8%.

Добиться этого планируется за счет наращивания доходов бюджета, при этом, по словам министра, впервые правки затрагивают показатели всей трехлетки — обычно правительство вносит изменения в годовой бюджет.

Так, в 2020 году доходы госказны увеличатся на 214 млрд руб., в 2021-м — на 645 млрд руб., а в 2022-м — на 755 млрд руб. Обеспечить это Минфин планирует за счет дополнительных ненефтегазовых доходов — поступлений налогов и таможенных платежей, а также в результате экономии по трансфертам Пенсионному фонду (база формирования его доходов увеличилась), резервов и условно утвержденных доходов, которые планируется задействовать в 2021—2022 годах. Предполагается, что оказываемая в рамках послания соцподдержка окажет влияние на прогноз социально-экономического развития в этом году. Так, увеличатся реальные располагаемые доходы населения и потребительский спрос.

Учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9% в год.
Антон Силуанов
глава Минфина
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Материнский капитал вписывается в ипотеку

Дополнительные доходы правительство рассчитывает получить и от покупки правительством пакета акций Сбербанка (50% плюс 1 акция) у ЦБ — как пояснил Антон Силуанов, «эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента». Так, на приобретение акций, рыночная стоимость которых оценивается в 2,5 трлн руб., направляются средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) — законопроект об этом также одобрен сегодня правительством. Пакет акций Сбербанка Минфин рассчитывает выкупить двумя траншами примерно по 1,2 трлн руб. Первый ожидается уже весной, а оставшуюся часть планируется докупить после пополнения средств ФНБ. «Если в этом году цена нефти будет выше $52 за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета», — пояснил Антон Силуанов.

Впрочем, одна из статей допдоходов еще требует согласования — в части оценок поступлений дивидендов госкомпаний чиновники договорились провести закрытое совещание у Михаила Мишустина. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов, по дивидендам, например, РЖД в законе о бюджете предусмотрено 69 млрд руб. поступлений, а в поправках — уже 86 млрд руб. «При этом в финансовом плане РЖД, который утверждался правительством, эта цифра равняется нулю», — подчеркнул он.

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