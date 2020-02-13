Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном

«Судья распорядился в четверг временно заблокировать контракт на технологию JEDI, который был заключен с Microsoft, в ответ на требования Amazon», — сообщил телеканал.
В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных.
Компания Microsoft получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.
Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.