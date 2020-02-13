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23:54 (мск), источник: РИА Новости

Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Компания Amazon добилась через суд блокировки контракта Microsoft и Пентагона по созданию облачной инфраструктуры хранения данных JEDI на 10 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC из зала суда.

Источник: AFP 2020

«Судья распорядился в четверг временно заблокировать контракт на технологию JEDI, который был заключен с Microsoft, в ответ на требования Amazon», — сообщил телеканал.

В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных.

В своем иске компания помимо прочего обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон.

Компания Microsoft получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.

Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

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