Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
17:25 (мск), источник: Forbes

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос отмены ограничений на закупки иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Источник: РИА "Новости"

Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны до 12 марта представить предложения по снятию ограничений на закупки некоторых иностранных лекарств. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идет об ограничениях, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. В документе описан порядок закупок препаратов, которые есть в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в государственные и муниципальные больницы. По действующим правилам, заказчик должен отклонять заявки на поставки иностранных препаратов, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из стран-членов ЕАЭС. Как отмечало правительство в 2015 году, эта мера «направлена на развитие отечественного производства лекарственных препаратов, а действие постановления распространяется только на государственные закупки лекарств».

Новость
Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей

На совещании 14 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости пересмотра ограничений на закупку медицинскими организациями на торгах отдельных иностранных препаратов. Кроме того, она предложила отслеживать ситуацию с наличием необходимых препаратов, чтобы «действовать на опережение».

Глава правительства поручил Росздравнадзору до 25 февраля представить предложения по поводу возложения на ведомство ответственности за мониторинг ассортимента и объема препаратов из ЖНВЛП. А до 14 апреля ведомство должно провести анализ соответствия российских лекарств для лечения онкологических заболеваний с оригинальными. Согласно распоряжению Мишустина, Минздрав должен до 7 марта доложить о ходе работы по ускорению одобрения новых клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

В перечне ЖНВЛП есть в том числе лекарства, которые принимают при редких генетических и онкологических заболеваниях. Государство само закупает их и распределяет по больницам. При этом производители препаратов, в отличие от властей, не могут устанавливать цену.

 Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes
Лучшие книги 2019 года по версии Билла Гейтса
Лукашенко заявил, что в России намекают на присоединение Минска
Боевики сбили еще один вертолет в Сирии
ВОЗ: с коронавирусом в Китае все плохо, но в мире хуже не стало
Дерипаска прокомментировал статью о его связи с деньгами Путина
Тест: как вы помните советские песни о любви
Собака с «человеческим лицом» стала популярной в Сети (видео)
Температура в Антарктике впервые поднялась выше плюс 20 °C
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
Су-57 столкнулся с новыми трудностями На внезапном крушении одной из моделей беды истребителя не заканчиваются
Авто
Новинка против бестселлера: Hyundai Sonata и Toyota Camry Что ещё, кроме дизайна, предлагают корейцы, чтобы переманить покупателей у хитового седана из Японии?
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Конституция установит новые правила для российских госслужащих
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Внимание: новый вид мошенничества – с чеками
Дети
Казахские сестры-альбиносы стали звездами соцсетей В фотосессиях девочки нередко участвуют вместе
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Игорь Матвиенко обеспокоен судьбой рыжего «иванушки»
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Что останавливало Запад от решительных действий против России
Укрнет взорвался ликованием от смены власти в России в 2024 году
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь