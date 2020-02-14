Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

17:25 (мск), источник: Forbes
Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны до 12 марта представить предложения по снятию ограничений на закупки некоторых иностранных лекарств. Такое поручение дал
Речь идет об ограничениях, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. В документе описан порядок закупок препаратов, которые есть в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в государственные и муниципальные больницы. По действующим правилам, заказчик должен отклонять заявки на поставки иностранных препаратов, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из
На совещании 14 февраля
Глава правительства поручил Росздравнадзору до 25 февраля представить предложения по поводу возложения на ведомство ответственности за мониторинг ассортимента и объема препаратов из ЖНВЛП. А до 14 апреля ведомство должно провести анализ соответствия российских лекарств для лечения онкологических заболеваний с оригинальными. Согласно распоряжению Мишустина, Минздрав должен до 7 марта доложить о ходе работы по ускорению одобрения новых клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.
В перечне ЖНВЛП есть в том числе лекарства, которые принимают при редких генетических и онкологических заболеваниях. Государство само закупает их и распределяет по больницам. При этом производители препаратов, в отличие от властей, не могут устанавливать цену.