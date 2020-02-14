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20:23 (мск), источник: Ведомости

Банки получили инструкцию по борьбе с мошенниками

ЦБ предложил банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) способ защиты клиентов от мошенников. В информационном письме он рекомендовал им проверять электронную почту клиентов, направляя им sms.

Источник: Reuters
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Для начала ЦБ советует банкам и НФО удостовериться, что хранящийся в их базе номер телефона действительно принадлежит клиенту и что адрес его электронной почты не совпадает с адресами других клиентов. Затем предлагается направить клиенту на почту ссылку для верификации и sms с паролем, который необходимо ввести для перехода по этой ссылке. Также ЦБ предлагает использовать графический код — чтобы защитить информацию от автоматизированных систем подбора паролей или номеров.

Подобные проверки позволят противодействовать мошенникам, которые используют «захваченные» или некорректные адреса электронной почты клиентов — например, для подделки платежных поручений или кражи важной информации (о проведенных платежах, выписки по счету, электронные полисы ОСАГО и др,), указывает ЦБ. Также проверки помогут предотвратить случайное получение посторонними людьми конфиденциальной информации клиентов банков и НФО.

Сбербанк, по словам его представителя, не комментирует действия своего главного акционера. 50%+1 акция банка принадлежат пока ЦБ, но пакет будет продан правительству. Представители других банков и страховых компаний пока не ответили на запросы «Ведомостей».

Эти рекомендации связаны не только с конкретным видом мошенничества, а призваны осветить и систематизировать все виды потенциальных угроз для клиентов и банков, говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов.

«Захват» адреса почты — энергозатратный вид мошенничества, а потому мало распространён, самым популярным остается методов социальной инженерии, добавил он.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («Финцерт») при ЦБ в 2018 г. почти все хищения денег (97% случаев) у населения и 39% хищений со счетов юридических лиц были совершены с использованием приемов социальной инженерии, то есть с помощью обмана мошенниками доверчивых клиентов.

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