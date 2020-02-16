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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, завершил очередной раунд по привлечению финансирования, по итогам которого оценка компании увеличилась до шести миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.

По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.

О результатах раунда будет официально объявлено на следующей неделе, уточняет британская газета.

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Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам Сторонский-младший отвергал обвинения в связи с российскими госструктурами.

Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но запуск не состоялся, однако, по информации Reuters, это может произойти в ближайшее время.

Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes.

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