Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

18:32 (мск), источник: Lenta.Ru
По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.
О результатах раунда будет официально объявлено на следующей неделе, уточняет британская газета.
Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский —
Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его
Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes.