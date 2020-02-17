ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Поправки, разработанные ЦБ совместно с Росфинмониторингом, должны, по словам собеседника издания, «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг». Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.
Согласно поправкам, ЦБ выводит из перечня подозрительных транзакций операции с высокими комиссиями (тарифами) и различные виды сложных расчетов по нестандартным схемам.
Если клиент откажется от разовой операции или будет настаивать на закрытии счета и снятии денег после вопросов со стороны банка, это также будет считаться признаком сомнительности, указывается в документе.
ЦБ внес в список случаи, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу.
У банков появится право отказа в таких требований при подозрении, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание.
В перечень подозрительных предлагается добавить регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Такими же считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т. п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний и физлиц.
В предлагаемые поправки включены пункты о компаниях, которые занимаются приобретением или продажей виртуальных активов; покупкой металлолома; совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги; снимают наличныe с корпоративных карт; проводят сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС и другие.