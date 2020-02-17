Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья россиян в четвертом квартале 2019 года вырос до 96 пунктов. Это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сопоставимо с концом 2014 года, отмечает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
После того как в декабре 2014 года ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17% годовых на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля, показатель, отражающий долю «плохих» заемщиков, не возвращался к уверенному росту. «Плохими» считаются заемщики, которые допустили просрочку больше чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в конце прошлого года доля «плохих» заемщиков среди россиян сократилась на 1,71 процентного пункта, и это отразилось на индексе. Причем платежное поведение клиентов улучшилось во всех федеральных округах страны.
Свою роль сыграли и действия банков, подчеркнул Волков. Участники рынка стали тщательнее отслеживать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов и в целом увеличили частоту отказов при выдаче новых ссуд. На ужесточение риск-политик банков и рост доли «хороших» кредитов также обратило внимание Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказал его представитель. Между тем бюро кредитных историй «Эквифакс» не заметило существенного изменения доли просрочки на ранних этапах.
Осенью 2019 года совокупная долговая нагрузка россиян, по подсчетам ЦБ, достигла максимума с 2012-го. Глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова указывала, что общая финансовая нагрузка россиян росла с конца 2017 года из-за необеспеченного потребительского кредитования. По данным ЦБ, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн граждан имели хотя бы один банковский кредит.
С 1 октября ЦБ обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче необеспеченных ссуд и повысил надбавки по таким ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика. По мнению Волкова, введение ПДН оказало некоторое влияние на сокращение доли «плохих» заемщиков, но не стало основным фактором.
Уже в конце года рост необеспеченного кредитования начал замедляться, указывал регулятор.