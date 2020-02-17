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12:40 (мск), источник: Forbes

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

В России снизилось число заемщиков, которые допускают длительные просрочки. Это отразилось на индексе кредитного здоровья населения, который в конце прошлого года заметно вырос и вернулся к максимумам пятилетней давности.

Источник: РИА "Новости"

Индекс кредитного здоровья россиян в четвертом квартале 2019 года вырос до 96 пунктов. Это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сопоставимо с концом 2014 года, отмечает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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После того как в декабре 2014 года ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17% годовых на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля, показатель, отражающий долю «плохих» заемщиков, не возвращался к уверенному росту. «Плохими» считаются заемщики, которые допустили просрочку больше чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в конце прошлого года доля «плохих» заемщиков среди россиян сократилась на 1,71 процентного пункта, и это отразилось на индексе. Причем платежное поведение клиентов улучшилось во всех федеральных округах страны.

Свою роль сыграли и действия банков, подчеркнул Волков. Участники рынка стали тщательнее отслеживать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов и в целом увеличили частоту отказов при выдаче новых ссуд. На ужесточение риск-политик банков и рост доли «хороших» кредитов также обратило внимание Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказал его представитель. Между тем бюро кредитных историй «Эквифакс» не заметило существенного изменения доли просрочки на ранних этапах.

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Осенью 2019 года совокупная долговая нагрузка россиян, по подсчетам ЦБ, достигла максимума с 2012-го. Глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова указывала, что общая финансовая нагрузка россиян росла с конца 2017 года из-за необеспеченного потребительского кредитования. По данным ЦБ, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн граждан имели хотя бы один банковский кредит.

С 1 октября ЦБ обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче необеспеченных ссуд и повысил надбавки по таким ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика. По мнению Волкова, введение ПДН оказало некоторое влияние на сокращение доли «плохих» заемщиков, но не стало основным фактором.

Уже в конце года рост необеспеченного кредитования начал замедляться, указывал регулятор.

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