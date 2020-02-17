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14:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия продала КНДР 12 породистых лошадей за $75,5 тысяч

Северная Корея в октябре 2019 года купила у России 12 породистых лошадей, сообщило издание NK News. Сумма сделки составила $75 510.

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В том же месяце лидер КНДР Ким Чен Ын на белом коне поднялся на вершину горы Пэктусан. В Северной Корее она считается священной. Впрочем, конь Ким Чен Ына необязательно был из тех 12-ти, которых купили осенью, отметило издание.

Новость
Ким Чен Ын на белом коне на вершине Пэктусан: сигнал Западу?

Ещё один поход в горы корейский лидер совершил в декабре.

Руководство КНДР давно увлекается чистокровными скакунами из России, отметил специалист Дальневосточного федерального университета Артём Лукин. Он считает, что Ким Чен Ын поднялся на Пэктусан на лошади, которую доставили в Северную Корею раньше октября 2019 года.

В августе 2016 года КНДР купила в России двух лошадей за $5600. А в 2003 году президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Иру на день рождения орловского рысака.

Текст: Анатолий Круглов

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