14:41 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россия продала КНДР 12 породистых лошадей за $75,5 тысяч
Северная Корея в октябре 2019 года купила у России 12 породистых лошадей, сообщило издание NK News. Сумма сделки составила $75 510.
В том же месяце лидер КНДР Ким Чен Ын на белом коне поднялся на вершину горы Пэктусан. В Северной Корее она считается священной. Впрочем, конь Ким Чен Ына необязательно был из тех 12-ти, которых купили осенью, отметило издание.
Ещё один поход в горы корейский лидер совершил в декабре.
Руководство КНДР давно увлекается чистокровными скакунами из России, отметил специалист Дальневосточного федерального университета Артём Лукин. Он считает, что Ким Чен Ын поднялся на Пэктусан на лошади, которую доставили в Северную Корею раньше октября 2019 года.
В августе 2016 года КНДР купила в России двух лошадей за $5600. А в 2003 году президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Иру на день рождения орловского рысака.
Текст: Анатолий Круглов