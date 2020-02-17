В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты

Они изложены в проекте перечня поручений президента, сообщил РБК со ссылкой на копию документа. Подлинность перечня подтвердил источник, близкий к группе.
В частности, авторы предложений хотят отменить уголовную статью о невыплате зарплаты, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, рабочая группа предложила исключить уголовную ответственность за неисполнение контрактов.
Помимо прочего, рабочая группа рекомендовала ужесточить ответственность для следователей, которые возбуждают «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, назначающих по ним аресты.
Среди других предложений — уточнение ограничения на использование статьи о создании организованного преступного сообщества в отношении предпринимателей.
Следствию предлагается «доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели».
Ранее вопрос ограничения использования статьи об организованном преступном сообществе против бизнесменов поднимал президент России Владимир Путин. В декабре он внес соответствующий законопроект, который 13 февраля был принят Госдумой в первом чтении.
Представитель министерства промышленности и науки Тульской области заявил РБК, что инициативы рабочей группы Госсовета появились после совместных обсуждений с бизнес-сообществом и предпринимателями. Предложения, которые готовили в том числе Ростех, Торгово-промышленная палата, РСПП, Росатом, Роскосмос, Союз машиностроителей и «Деловая Россия», направлены на то, чтобы «снизить давление на бизнес, сделать его не сверхрисковой деятельностью», добавил представитель ведомства.