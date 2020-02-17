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18:18 (мск), источник: RNS

Шведский суд окончательно отказал Литве в удовлетворении иска к «Газпрому»

Верховный суд Швеции отказал Литве в отмене решения Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по спору с «Газпромом», говорится в материалах российского газового холдинга.

Источник: AP 2020

«Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы и оставил в силе решение Апелляционного суда города Стокгольма от 4 июля 2019 года. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит», — отмечает «Газпром».

Решение было вынесено 20 декабря, уточняется в материалах компании.

Минэнерго Литвы подтвердило факт решения Верховного суда Швеции по данному спору.

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«Верховный суд Швеции принял решение не пересматривать решение Апелляционного суда от июля прошлого года, который постановил не отменять решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы против “Газпрома”», — приводит комментарий министерства литовское агентство BNS.

В целом судебные издержки Литвы в рамках спора составили около €10,5 млн, пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и «Газпромом». Тем самым судом подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа, в том числе требование о взыскании с «Газпрома» порядка €1,5 млрд ($1,9 млрд), а также все утверждения Литвы относительно несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию Lietuvos Dujos.

22 июня Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к «Газпрому» на €1,5 млрд. В своем решении арбитраж отклонил все утверждения Литвы относительно несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию Lietuvos Dujos, акционерами которого ранее выступали «Газпром» и Литва. Ранее «Газпром» успешно завершил разбирательства против Литвы по другим спорам в Стокгольмском арбитраже, литовских судах, Суде Правосудия Европейского Союза и реализовал принадлежавшие ему акции в литовском предприятии Lietuvos Dujos.

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