Шведский суд окончательно отказал Литве в удовлетворении иска к «Газпрому»

«Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы и оставил в силе решение Апелляционного суда города Стокгольма от 4 июля 2019 года. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит», — отмечает «Газпром».
Решение было вынесено 20 декабря, уточняется в материалах компании.
Минэнерго Литвы подтвердило факт решения Верховного суда Швеции по данному спору.
«Верховный суд Швеции принял решение не пересматривать решение Апелляционного суда от июля прошлого года, который постановил не отменять решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы против “Газпрома”», — приводит комментарий министерства литовское агентство BNS.
В целом судебные издержки Литвы в рамках спора составили около €10,5 млн, пояснили в министерстве.
Как сообщалось ранее, в июле 2019 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и «Газпромом». Тем самым судом подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа, в том числе требование о взыскании с «Газпрома» порядка €1,5 млрд ($1,9 млрд), а также все утверждения Литвы относительно несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию Lietuvos Dujos.
22 июня Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к «Газпрому» на €1,5 млрд. В своем решении арбитраж отклонил все утверждения Литвы относительно несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию Lietuvos Dujos, акционерами которого ранее выступали «Газпром» и Литва. Ранее «Газпром» успешно завершил разбирательства против Литвы по другим спорам в Стокгольмском арбитраже, литовских судах, Суде Правосудия Европейского Союза и реализовал принадлежавшие ему акции в литовском предприятии Lietuvos Dujos.