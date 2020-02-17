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20:45 (мск), источник: Газета.Ру

Samsung не видит преград для предустановки российского софта на гаджеты

Закон об обязательной предустановке российского ПО на мобильные устройства, телевизоры Smart TV и компьютеры не окажет влияния на работу Samsung в России.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС заявили в понедельник в российском офисе компании.

Samsung заверил, что намерен выполнять требования действующего законодательства РФ.

В южнокорейской компании напомнили, что опыт предустановки самых популярных приложений российского происхождения уже имеется. Речь идет, например, о приложениях от Mail.ru Group или Яндекса.

Соответствующие нормы уже подписанного Владимиром Путиным закона будут действовать с 1 июля 2020 года. Вместе с тем список гаджетов, равно как и набор приложений, кабмином пока не составлен.

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