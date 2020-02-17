Samsung не видит преград для предустановки российского софта на гаджеты

Об этом ТАСС заявили в понедельник в российском офисе компании.
Samsung заверил, что намерен выполнять требования действующего законодательства РФ.
В южнокорейской компании напомнили, что опыт предустановки самых популярных приложений российского происхождения уже имеется. Речь идет, например, о приложениях от Mail.ru Group или Яндекса.
Соответствующие нормы уже подписанного Владимиром Путиным закона будут действовать с 1 июля 2020 года. Вместе с тем список гаджетов, равно как и набор приложений, кабмином пока не составлен.