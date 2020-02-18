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00:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства

Росстат изменил базовый год для более актуального проведения оценок: теперь в расчетах используется 2018-й, а не 2010 год. Это позволит учесть актуальную отраслевую структуру промышленного производства и повысит качество расчетов, пояснил газете «Ведомости» представитель Росстата. Так, доля добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства выросла с 34% до 39% за 2010−2018 годы.

Источник: Reuters

Доля всех остальных видов производств снизилась, сильнее всего обрабатывающих — с 53% до 51%. За восемь лет увеличилась только доля производства нефтепродуктов (с 17% до 23%), лекарств и медицинских материалов (с 1,3% до 1,5%). Отмечается сокращение доли металлургического производства (с 16,5% до 15,8%), машиностроения (с 17,4% до 15,6%), производства напитков и табачных изделий (с 4,4% до 2,7%).

Также Росстат представил индекс промышленного производства за январь 2020 года: он вырос на 1,1% в годовом выражении. Этот показатель оказался ниже результатов 2019 и 2018 годов — тогда рост за январь составил 2% и 2,7% соответственно.

Сильнее всего за январь сократилось производство электроэнергии, газа и пара — на 4,7%. Добыча полезных ископаемых за январь снизилась на 0,4%. Обрабатывающие производства увеличились на 3,9%. Водоснабжение и утилизация отходов увеличились на 1%.

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