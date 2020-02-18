00:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства
Росстат изменил базовый год для более актуального проведения оценок: теперь в расчетах используется 2018-й, а не 2010 год. Это позволит учесть актуальную отраслевую структуру промышленного производства и повысит качество расчетов, пояснил газете «Ведомости» представитель Росстата. Так, доля добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства выросла с 34% до 39% за 2010−2018 годы.