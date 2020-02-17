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22:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Коронавирус добрался до «Аэрофлота»

Авиакомпания сокращает частотность рейсов в Китай до апреля.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 17.02
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот», единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Китай, уменьшит их число из-за падения спроса на линиях. Число рейсов из Москвы в Пекин и Шанхай сократится с двух до одного. Количество рейсов в Гонконг и Гуанчжоу снизится до четырех в неделю. Причиной стали запрет на выезд из Китая организованных групп туристов и отказ некоторых стран принимать граждан КНР в период эпидемии.

«Аэрофлот» вынужден сократить число рейсов в города Китая. Авиакомпания сообщила, что с 18 февраля по 28 марта снижает число рейсов из Москвы в Пекин и Шанхай с двух до одного в день.

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Количество рейсов в Гуанчжоу в этот же период времени снижается до четырех в неделю. Также до четырех в неделю сократится число полетов в Гонконг с 1 по 28 марта. В компании объясняют это решение снижением спроса на линиях.

Правительство 31 января из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Китае и в других странах ввело запрет на регулярное авиасообщение с КНР с 12 февраля для всех российских перевозчиков, кроме «Аэрофлота». В базовом для авиакомпании аэропорту Шереметьево ввели усиленные санитарные меры, чтобы не допустить проникновения вируса на территорию России. Конкуренты «Аэрофлота» называли эту меру искусственным ограничением конкуренции. При этом один из собеседников «Ъ» утверждал, что, даже несмотря на отсутствие российских конкурентов, «Аэрофлоту» придется сократить число рейсов.

Власти Китая для предотвращения распространения вируса запретили организованный выездной туризм, и на линиях остались в основном деловые путешественники.

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В конце января авиаперевозчики предлагали главе Минтранса Евгению Дитриху досрочно (до апреля) разрешить возобновить авиасообщение с египетскими курортами, чтобы компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Китаем. Глава ведомства обещал подумать над предложением.

На данный момент нивелировать негативный эффект от закрытия сообщения с Китаем довольно сложно.

В прошлом году, по данным АЭВТ, российские компании перевезли на линиях 2,9 млн человек. Авиакомпании называют рынок крайне привлекательным. Спрос упал также на перевозки в страны Юго-Восточной Азии, находящиеся в непосредственной близости от Китая. По словам собеседников «Ъ», сегодня не существует маршрутов, которые были бы так же востребованы, как закрытые направления, и в низкий сезон смогли бы компенсировать потери авиакомпаний. В «Аэрофлоте» не раскрывают, куда поставят освободившиеся емкости.

Герман Костринский

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