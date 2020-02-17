22:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирус добрался до «Аэрофлота»
Авиакомпания сокращает частотность рейсов в Китай до апреля.
«Аэрофлот», единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Китай, уменьшит их число
«Аэрофлот» вынужден сократить число рейсов в города Китая. Авиакомпания сообщила, что с 18 февраля по 28 марта снижает число рейсов из Москвы в Пекин и Шанхай с двух до одного в день.
Количество рейсов в Гуанчжоу в этот же период времени снижается до четырех в неделю. Также до четырех в неделю сократится число полетов в Гонконг с 1 по 28 марта. В компании объясняют это решение снижением спроса на линиях.
Правительство 31 января
Власти Китая для предотвращения распространения вируса запретили организованный выездной туризм, и на линиях остались в основном деловые путешественники.
В конце января авиаперевозчики предлагали главе Минтранса Евгению Дитриху досрочно (до апреля) разрешить возобновить авиасообщение с египетскими курортами, чтобы компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Китаем. Глава ведомства обещал подумать над предложением.
На данный момент нивелировать негативный эффект от закрытия сообщения с Китаем довольно сложно.
В прошлом году, по данным АЭВТ, российские компании перевезли на линиях 2,9 млн человек. Авиакомпании называют рынок крайне привлекательным. Спрос упал также на перевозки в страны
Герман Костринский